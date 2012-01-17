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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 23:43 BJT

〔美国热股〕艾克森美孚称有信心保住阿联酋油气开采权合作方的地位

路透1月17日电---美国能源巨擘艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)一位高管称,公司有信心继续保住阿联酋油气开采权合作方的地位,因阿联酋计划在2014年协议到期前对该国油气开采权进行招标.

在周二盘中交易中,艾克森美孚涨1.08%,至85.8美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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