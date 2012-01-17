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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 23:53 BJT

〔美国热股〕迪士尼将在2012年秋天在中国开设第一家店面,股价上涨

路透1月17日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)一位高管对路透表示,公司将在2012年秋天在中国开设第一家店面,并致力於未来三年在中国开设25到40家店面.

在周二盘中交易中,迪士尼涨0.83%,至38.72美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红 母红

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