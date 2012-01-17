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债券 | 2012年 1月 18日 星期三 01:05 BJT

〔意大利经济〕若借贷成本下降,意大利经济2013年或恢复增长--意央行

路透罗马1月17日电---意大利央行表示,若该国借贷成本下降,且10年期意大利公债较可比德债的利差从当前接近500个基点的水平缩窄约200个基点,该国经济可能继2012年萎缩後於2013年恢复成长.

意大利央行在其经济通报中称,根据上述情景假设,该国经济2012年料将萎缩1.2%,但2013年料将恢复至增长约0.8%.

然而该央行称,若10年期意大利公债较可比德债的利差仍为约500个基点,那麽该国经济2012年可能会萎缩约1.5%,且2013年经济增长率可能为零.

意大利央行称,预计2011年第四季该国经济萎缩幅度加大,第三季为萎缩0.2%.

该央行看到公债市场的困局正传导至该国的信贷供应.

意大利央行亦强调了令增强後的保持欧洲金融稳定的工具可操作,以帮助重塑信心且令市况正常化的紧迫性.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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