〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,因英国CPI大幅下降且德国ZEW数据较好

* 英镑/欧元下跌,受英国CPI和德国较好的ZEW数据影响

* 英国通胀下降,增加了英央行在2月采取更多量化宽松政策的机率

* 并购消息支撑英镑/日圆

路透伦敦1月17日电---英镑兑欧元周二下跌,因英国通胀下降巩固了英央行将进一步放宽货币政策的预期,但德国ZEW经济景气判断指数改善,帮助缓解了欧元面临的压力.

英国12月通胀大幅下降,消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅从前月的4.8%降至4.2%,[ID:nCN1341976]支持了英央行认为消费者物价已见顶的观点.

该数据下降,增加了英央行在其量化宽松计划下将在下月买入更多资产的预期.物价下跌的明显证据是英央行一些决策者支持扩张量化宽松政策的前提.

欧元/英镑EURGBP=D4涨0.3%,至0.8296英镑,一度高见0.8321,不过交易商指称在0.8330英镑处有大量卖单,抑制了欧元升势.

尽管仍处於负值区间,德国1月ZEW经济景气判断指数意外从12月的负53.8升至负21.6[ID:nCN1342006],这是迄今最大升幅,欧元因而获得支撑.

英镑/美元GBP=D4涨0.2%,报1.5353美元,高於上周五低点1.5234美元,後者是2010年7月以来最低水准.就上档来说,交易商指称在上周五高点1.5410美元上方有止损单.

周三英国将公布就业市场数据,周五将公布零售销售数据,如果这两项数据进一步暗示英国经济越加脆弱,那麽将进一步打压英镑.

英镑/日圆GBPJPY=R小幅上涨,交易商指英镑获得并购相关资金流的支撑,三井住友金融集团和住友商事证实,他们将以73亿美元收购RBS (RBS.L)旗下的飞机租赁业务.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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