〔国际油市〕亚洲燃料油市场买兴重现,市场可能仍保持利多

路透新加坡1月17日电---亚洲燃料油市场周二走强,买兴重燃,特别是对两个跨月合约的买盘,来自中东和中国的竞争性买需令成交量增加.

之前两个交易日交投温和,今日成交量跳升,接近100万吨2月/3月和3月/4月跨月合约成交,成交价均在过去三个月大部份时间保持的深度逆价差水平.

"看似观望的市场人士最终决定市场将在甚至到3月的较长时间内将保持利多,且供应不是最初预期般庞大,"一新加坡西方交易商说.

"这是市场一直等待的一个迹象,即看多的市场人士仍在,且将继续支持目前强劲的价格水平.这一迹象的基础是中东和中国因素,及阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)装运延迟.

过去两日近月跨月合约交投温,成交量不足200,000万吨,周二跳升至590,000吨,此为约两个月来最高,价格稳定在约15.00美元的逆价差水平.

3月/4月跨月合约成交价跳升1美元至每吨11.00美元,接近350,000吨成交,反映市场强劲的买兴.

1月有400-410万吨西方套利船货运抵,高於平均水平,其中大约20%被转住中东和中国,前者是因为该地区供应不足,而中国买入直馏船货的量一直高於正常水平.

0830GMT亚洲收盘时,2月/3月价差小涨0.13美元,至逆价差每吨14.88美元,有590,000万吨在每吨14.50-15.50美元成交,高於前日的150,000吨.1130GMT的最後买/卖报价为14.75/15.00美元.

三批5,000吨的1月/2月合约在18.50美元成交,345,000吨3月/4月合约在10.50-11.50美元成交,85,000吨4月/5月合约在7.75-8.65美元成交,20,000吨5月/6月合约在7.00美元成交,40,000吨6月/7月合约在5.50美元成交.

2月和3月180-cst燃料油互换上升7.25-7.38美元,或约1%,分别至每吨706.50美元和691.63美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 725.50 726.00 725.75 718.80 6.95 0.97

现货380CST燃料油 FO380-SIN 714.00 714.40 714.20 706.95 7.25 1.03

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 738.00 740.00 739.00 731.00 8.00 1.09

380CST船用燃料油升水 24.00 25.60 24.80 24.05 0.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF16.00 16.50 16.25 16.25 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF17.50 18.00 17.75 17.65 0.10 0.57 (完)