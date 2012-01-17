〔国际油市〕亚洲燃料油市场买兴重现,市场可能仍保持利多

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月17日电---亚洲燃料油市场周二走强,买兴重燃,特别是对两个跨月合约的买盘,来自中东和中国的竞争性买需令成交量增加.
之前两个交易日交投温和,今日成交量跳升,接近100万吨2月/3月和3月/4月跨月合约成交,成交价均在过去三个月大部份时间保持的深度逆价差水平.
"看似观望的市场人士最终决定市场将在甚至到3月的较长时间内将保持利多,且供应不是最初预期般庞大,"一新加坡西方交易商说.
"这是市场一直等待的一个迹象,即看多的市场人士仍在,且将继续支持目前强劲的价格水平.这一迹象的基础是中东和中国因素,及阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)装运延迟.
过去两日近月跨月合约交投温,成交量不足200,000万吨,周二跳升至590,000吨,此为约两个月来最高,价格稳定在约15.00美元的逆价差水平.
3月/4月跨月合约成交价跳升1美元至每吨11.00美元,接近350,000吨成交,反映市场强劲的买兴.
1月有400-410万吨西方套利船货运抵,高於平均水平,其中大约20%被转住中东和中国,前者是因为该地区供应不足,而中国买入直馏船货的量一直高於正常水平.
0830GMT亚洲收盘时,2月/3月价差小涨0.13美元,至逆价差每吨14.88美元,有590,000万吨在每吨14.50-15.50美元成交,高於前日的150,000吨.1130GMT的最後买/卖报价为14.75/15.00美元.
三批5,000吨的1月/2月合约在18.50美元成交,345,000吨3月/4月合约在10.50-11.50美元成交,85,000吨4月/5月合约在7.75-8.65美元成交,20,000吨5月/6月合约在7.00美元成交,40,000吨6月/7月合约在5.50美元成交.
2月和3月180-cst燃料油互换上升7.25-7.38美元,或约1%,分别至每吨706.50美元和691.63美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 725.50 726.00 725.75 718.80 6.95 0.97
现货380CST燃料油 FO380-SIN 714.00 714.40 714.20 706.95 7.25 1.03
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 738.00 740.00 739.00 731.00 8.00 1.09
380CST船用燃料油升水 24.00 25.60 24.80 24.05 0.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF16.00 16.50 16.25 16.25 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF17.50 18.00 17.75 17.65 0.10 0.57 (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。