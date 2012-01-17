〔标题新闻〕比利时标售10年期公债得筹资45亿欧元(57亿美元),取消原定在1月30日的公债标售

西班牙数据：第四季经济确认为较前季增长0.7%，全年增长3.2%
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
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路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
* 10年券殖利率收创近一个月新高 * 短多弃守卖单出笼，殖利率连二日收升 * 市场偏乐观氛围转变，短线观察美债 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.12-1.16% 路透台北3月2日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周四收创近一个月新高。交易员表示，美债殖利率走扬，引短线多单弃守，促该券殖利率再冲高，并连二日收升；后续观察重点仍在美债殖利率走势。 他们指出，因市场估美联储(FED)中旬升息机率升高，美债短线恐难扭转偏空气氛，亦使原偏乐观的台债市场趋谨慎。106/4殖利率冲破得标利率1.134%后，引爆得标者认赔卖单出笼，促殖利率一度冲破1.15%。 〞看来今天是继续反应短多结束的走势，美债短期内要轧空恐怕有点难度，除非(FED主席)叶伦的鸽子突然飞出来。但不容易，叶伦又变成老鹰(鹰派)了。〞一大型证券商交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 一大型银行交易员即称，随着
路透台北3月2日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.24亿台币，中止先前连 两个交易日卖超共计55.13亿台币；上交易日为卖超38.98亿台币。 三大法人今日合计买超23.67亿台币，上交易日修正后为卖超41.96亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/2 +28.24 +23.67 3/1 -38.98 -41.96r 本月累计 -10.73 -18.29 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r