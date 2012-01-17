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债券 | 2012年 1月 18日 星期三 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.060%,投标倍数为4.67

路透华盛顿1月17日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.060

中值 0.055

低值 0.030

投资 0.061

价格 99.969667

高值得标比率 65.85%

投标倍数 4.67

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,752,900

总投标 126,213,438,400

竞争性投标得标 25,807,444,500

非竞争性投标得标 693,308,400

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/01/19

到期日 2012/07/19

CUSIP码 9127955X5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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