〔欧洲股市〕触及五个半月高位,汽车股大涨

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.9%

* 汽车和矿业股收涨,受助于中国经济数据

* FTSEurofirst 300指数收在关键技术阻力位之上

路透伦敦1月17日电---欧洲股市周二收於关键阻力位上方,稍早一度触及五个月半高位,受汽车和矿业类股提振,此前中国公布的经济数据增加了中国将进一步放宽货币政策以刺激经济增长的预期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3勉力收於1,028点上方,此为利多信号,最终收高0.9%,报1,034.40点,稍早升至1,038.37点,为8月初以来最高位.

汽车股.SXAP劲扬2.8%,基础资源股.SXPP收高1.4%,涨幅居前,此前中国公布的数据显示,2011年第四季中国经济增长率为8.9%,为两年半以来最低增速,但略高於分析师此前预计的8.7%.

中国第四季GDP仅较上季度增长了2%,向部分经济学家暗示,潜在成长动能放缓的速度较总体数据暗示的速度更快.

"股市因中国数据而受益,这不是因为该数据强劲,而是因为中国经济增长放缓提振了该国将出台大量刺激措施的预期,"BNP Paribas Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels称.

英国富时100指数.FTSE收涨0.65%,报5,693.95点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.82%,报6,332.93点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.4%,报3,269.99点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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