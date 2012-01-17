〔英国债市〕英债期货小幅上升,此前美债走强

路透伦敦1月17日电---英债期货周二微幅上涨,此前美国公债因美国联邦储备理事会(FED,美联储)即将赎回债券而上扬,英债扳回稍早因德国景气判断指数大涨而录得的跌幅.
3月英债期货FLGH2结算价涨8个跳动点,至117.18,创下该合约的纪录结算价高位.
今日的涨势还受技术因素推动,Monument Securities的固定收益策略师Marc Ostwald表示,因对德国公用事业公司RWE的债券银团销售需求强劲,公司债交易商撤走英债期货对冲.
今日稍早德国公布的ZEW经济景气判断指数显示,1月投资者信心以迄今最快速度上升,因人们对应对欧债危机的政策持乐观看法.
10年期英债收益率GB10YT=RR当日跌1个基点,报1.96%,10年期英债较可比德债EU10YT=RR收益率差缩窄3个基点,至17个基点,为一周来最窄水平.
短期英债表现逊色,五年期英债收益率GB5YT=RR涨1个基点,报1.00%,因投资者关注周四将标售的40亿英镑五年期英债.
周三英国将公布11月和12月请领失业金人数和失业率,预计前者将增加.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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