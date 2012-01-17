〔欧元债市〕经济数据向好推低德债期货,但希腊违约忧虑料限制跌幅

* 德国1月ZEW经济景气判断指数表现强劲令德债承压

* 对希腊违约的担忧料限制德债跌幅

* 西班牙标售国库券,得标收益率下滑

路透伦敦1月17日电---德国公债期货周二下跌,之前公布的经济数据好於预期且西班牙短期公债标售买需畅旺,但因市场担忧希腊债务违约且二线国家较长期公债供应面临考验,可能限制德债跌幅.

西班牙周二售出规模总计48.8亿欧元的12个月与18个月期国库券,顺利通过标普调降该国评级两个级距後的首次信心测试[ID:nCN1342868],但分析师们针对据此预判周四更为重要的较长期公债标售的结果发出警告.

近几周来欧元区的短期公债上涨,这受助于欧洲央行(ECB)去年大规模挹注了三年期流动性,但预计期限超过欧洲央行贷款期限的公债前景更为难测.

一位交易员称,"低息借入现金再买入短期政府公债,这种模式在下次长期再融资操作後亦将继续."

这位交易员补充道,若要让年限长於三年的公债标售获得类似良好的买需,欧洲央行可能将必须释出愿意加快购进意大利和西班牙公债的信号.

德债期货FGBLc1日内下跌13个跳动点,报139.73.智库ZEW公布德国1月经济景气判断指数升幅创该数据自1991年开始编纂以来的纪录最高後[ID:nCN1342006],德债期货一度跌低至139.24.

不过数位交易员称,跌幅应会受限,因希腊债务交换谈判面临风险,正在助燃对德债等避险资产的买盘.

德债的技术面前景亦看多,3月德债期货料可能创纪录高位.

交易员们大致摆脱了被广泛预料到的评级机构标准普尔周一晚间调降欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金信用评级的影响.[ID:nCN1340806]周二该纾困基金发售15.01亿欧元新六个月期票券的投标倍数为3.1倍.[ID:nCT0427572].

10年期EFSF债券XS070540592=较可比德债的利差日内走阔3个基点,报143个基点.

两年期西班牙公债ES2YT=TWEB收益率(殖利率)继续其跌势,小跌6个基点至3.09%,自11月末欧洲央行公布拟提供无限量三年期贷款以来,两年期西班牙公债收益率已腰斩.

然而,10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率持平於5.16%,说明周四该国财政部标售期限远长于欧洲央行贷款年期的公债的难度更大.11月末10年期西班牙公债收益率在6.5%上方,比两年期公债收益率仅高几个基点.

法国和德国本周晚些时候亦将标售公债.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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