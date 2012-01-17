〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差跳升26%,至两个半月高位

路透新加坡1月17日电---亚洲汽油裂解价差周二跳升26%,至两个半月高位,因印尼国有能源企业Pertamina计划关闭其Balongan炼厂进行维修,预期该国对汽油的需求高企.

亚洲最大汽油进口国印尼将炼能达每日125,000桶的炼厂从3月中起关闭30至45天,且可能要求其长期供应商在此期间增加供应,以弥补供应短缺.

根据一份季度合约,至少有10名供应商可每月提供接近800万桶的88号汽油给Pertamina.

Pertamina目前正透过标购寻求购买在2月中装运的10万桶现货92号汽油,标购於周三结束.

与之相对照,亚洲石脑油市场人气走弱,因韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和湖南石油化学的裂解厂即将进行维修,抵销了台湾和韩国的现货需求.

亚洲最大的石脑油买家台塑石化在市场求购在2月底至3月上半月抵达的船货,而据称YNCC寻求购买2月下半月的船货.但不清楚YNCC的交易结果如何.

日本公开规格3月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌0.50美元至每吨950美元,是自1月4日报938.00美元以来最低.

3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌6.43美元至每吨108.50美元,此为三个交易日的低位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.50美元至每桶17.04美元,此为1月5日触及17.36美元来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.71美元至每桶8.20美元,为11月2日报每桶11.07美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 949.50/950.50 950.50 -0.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 103.31/103.41 103.36 0.00

97号现货汽油GL97-SIN 126.04/126.14 124.30 +1.79

95号现货汽油GL95-SIN 123.54/123.64 122.18 +1.41

92号现货汽油GL92-SIN 120.35/120.45 118.90 +1.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.99/17.09 15.54 +1.50 (完)