〔纽约期市〕供应充沛打压咖啡期货,糖和可可期货在清淡交投中上涨

路透纽约/伦敦1月17日电---阿拉比卡咖啡期货周二下跌,因供应充沛导致空头回补引发的涨势消退,其他软性商品在美国长假後的清淡交投中上涨.

纽约商品市场周一因适逢马丁路德金纪念日休市.

交易员们表示,部分受更多利好经济消息及美元.DXY走疲所驱,基金回补空头部位,早盘曾推升咖啡期货.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc1下滑0.10美分,收报每磅2.2515美元.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌9美元,收报每吨1,845美元.

"我认为基金在伦敦和纽约均有空头部位.虽然回补这些部位带来小涨之势,但目前进一步推高价格的乐观情绪仍非常低,"一位驻伦敦的咖啡交易员谈到.

交易员们称,咖啡期货的基本面仍略微偏空.

国际咖啡组织(International Coffee Organization)周一上调2011/12年度全球咖啡产量预估至1.324亿袋(60公斤/袋),埃塞俄比亚(衣索匹亚)取代哥伦比亚,成为全球第三大咖啡出产国.

糖期货在空头回补的提振下上涨,更为利好的经济数据引发空头回补.

ICE-3月原糖期货SBc1上涨0.02美分,收报每磅23.86美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上扬3.20美元,结算价报每吨628.70美元.

可可期货涨跌互现,受累于对需求前景的担忧影响.上周公布的欧洲第四季可可研磨数据增幅为1.8%,小於预期.

ICE-3月可可期货CCc1涨1美元,收报每吨2,270美元.LIFFE-5月可可期货LCCc2上扬23英镑,或近1.5%,收报每吨1,517英镑.

ICE经认证库存增加令价格承压.(完)