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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 06:07 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因美元走软

路透芝加哥1月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨,结束两日连跌,交易商称,因美元走软以及美国股市上扬.

玉米市场走强也为小麦期价提供支撑.交易商称,因基本面疲弱,小麦市场表现不及其他商品.

美国农业部上周报告称,美国冬小麦播种面积超过预期,此消息继续打压小麦期价,且交易商称需要出现对美国小麦新需求的信号才能推高小麦期价.

美国农业部周二上午公布的数据显示,上周出口检验小麦1,343万蒲式耳,不及预期的1,400-1,900万蒲式耳.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收高2-1/2美分,报每蒲式耳6.04-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为96,929口.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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