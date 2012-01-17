〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因美元走软

西班牙数据：第四季经济确认为较前季增长0.7%，全年增长3.2%
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透芝加哥1月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨,结束两日连跌,交易商称,因美元走软以及美国股市上扬.
玉米市场走强也为小麦期价提供支撑.交易商称,因基本面疲弱,小麦市场表现不及其他商品.
美国农业部上周报告称,美国冬小麦播种面积超过预期,此消息继续打压小麦期价,且交易商称需要出现对美国小麦新需求的信号才能推高小麦期价.
美国农业部周二上午公布的数据显示,上周出口检验小麦1,343万蒲式耳,不及预期的1,400-1,900万蒲式耳.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收高2-1/2美分,报每蒲式耳6.04-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为96,929口.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。