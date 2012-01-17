〔美国热股〕Research In Motion股价大涨,有报导称其将出售自身

路透1月17日电---一科技博客称,黑莓手机生产企业Research In MotionRIMM.ORIM.TO正在积极寻求将自身出售给韩国智能手机竞争对手三星电子(005930.KS).

Boy Genius Report网站援引一位不具名消息人士话称,RIM联席执行长Jim Balsillie正在会见有意授权使用RIM软件,或购买全部或部分RIM股权的企业,三星电子是可能性最高的潜在收购方.

Jefferies分析师Peter Misek稍後称,关於三星电子的报导可能是真的,但授权使用RIM手机软件的交易更可能是真实的,这可能进而导致出现重大重组.

三星电子RIM发言人均拒绝发表评论.

在周二午後交易中,Research In Motion在美上市股票上涨10.3%,报17.83美元.(完)