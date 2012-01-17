〔美国热股〕Research In Motion股价大涨,有报导称其将出售自身

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月17日电---一科技博客称,黑莓手机生产企业Research In MotionRIMM.ORIM.TO正在积极寻求将自身出售给韩国智能手机竞争对手三星电子(005930.KS).
Boy Genius Report网站援引一位不具名消息人士话称,RIM联席执行长Jim Balsillie正在会见有意授权使用RIM软件,或购买全部或部分RIM股权的企业,三星电子是可能性最高的潜在收购方.
Jefferies分析师Peter Misek稍後称,关於三星电子的报导可能是真的,但授权使用RIM手机软件的交易更可能是真实的,这可能进而导致出现重大重组.
三星电子RIM发言人均拒绝发表评论.
在周二午後交易中,Research In Motion在美上市股票上涨10.3%,报17.83美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。