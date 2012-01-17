〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因阿根廷天气恶劣

西班牙数据：第四季经济确认为较前季增长0.7%，全年增长3.2%
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透1月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收升,因市场持续担忧阿根廷干热的天气状况对作物造成的影响.
美元下跌,原油上涨和股市走强也对玉米提供支持.
欧元在三个交易日来首日上涨,和商品有关的货币攀升,受助於德国1月ZEW经济景气判断指数优於预期及中国经济数据强劲,这均提振风险意愿.
阿根廷的干燥天气仍然令人担忧,尽管近期降雨为因长时期干热天气而承受压力的玉米和大豆作物提供了喘息机会.
布宜诺斯艾利斯的气象学家称,本周阿根廷的旱情将更加严重,打消了未来几天降雨将足以拯救干渴的玉米和大豆耕地的希望.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,在截止上周二的一周,基金连续第三周增加其CBOT玉米净多头头寸.
3月合约跌穿所有关键的移动均线,其首个主要阻力位在50日移动均线切入位6.22-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为36.
CBOT-3月玉米合约CH2上升4-1/2美分,收报每蒲式耳6.04美元.
今日CBOT玉米预估成交量为301,860口.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。