〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因阿根廷天气恶劣

路透1月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收升,因市场持续担忧阿根廷干热的天气状况对作物造成的影响.

美元下跌,原油上涨和股市走强也对玉米提供支持.

欧元在三个交易日来首日上涨,和商品有关的货币攀升,受助於德国1月ZEW经济景气判断指数优於预期及中国经济数据强劲,这均提振风险意愿.

阿根廷的干燥天气仍然令人担忧,尽管近期降雨为因长时期干热天气而承受压力的玉米和大豆作物提供了喘息机会.

布宜诺斯艾利斯的气象学家称,本周阿根廷的旱情将更加严重,打消了未来几天降雨将足以拯救干渴的玉米和大豆耕地的希望.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,在截止上周二的一周,基金连续第三周增加其CBOT玉米净多头头寸.

3月合约跌穿所有关键的移动均线,其首个主要阻力位在50日移动均线切入位6.22-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为36.

CBOT-3月玉米合约CH2上升4-1/2美分,收报每蒲式耳6.04美元.

今日CBOT玉米预估成交量为301,860口.(完)