〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于阿根廷产量担忧

路透芝加哥1月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,结束四日连跌,因对阿根廷产量前景的担忧扶助推动市场从上周触及的数周低位反弹.

预报机构称,本周余下时间高温少雨的天气将影响阿根廷作物的生长,加剧减产将令全球供应减少的担忧.

Oil World下调主要出口国阿根廷和巴西2012年大豆产量预期共计380万吨.

国际油籽加工业协会的数据显示,美国12月大豆压榨量为1.4542亿蒲式耳,高於市场的预估区间.

美国农业部公布的数据显示,上周出口检验大豆4,090.9万蒲式耳,高於市场预估区间2,500-3,000万蒲式耳.

CBOT收盘时,美元指数.DXY回落约0.5%,对以美元计价的谷物和油籽是利多信号.美国原油期货CLc1也走高.

另外,数据显示,中国第四季GDP增幅略高於预期,但仍为两年半以来最慢增速,暗示该国可能在短期内透过调整货币政策来提振成长.

CBOT-3月大豆合约Sc1涨25-1/4美分,报每蒲式耳11.83-1/2美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1升0.48美分,报每磅50.77美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1上扬9美元,报每短吨310.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为189,000口,豆油为77,416口,豆粕为61,730口.

以下为CBOT农产品期货在1943GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 599.50 6.50 1.1% -7.3%

CBOT大豆Sc2 1158.25 24.75 2.1% -3.4%

CBOT豆粕SMc2 310.50 9.00 3.0% 0.4%

CBOT豆油BOc2 50.77 0.48 1.0% -2.5%

CBOT小麦Wc1 602.25 2.25 0.4% -7.7%

CBOT稻米RRc2 1480.50 36.50 2.5% 1.4%

欧盟小麦BL2X1 200.50 2.25 1.1% -1.0%

美国原油期货CLc1 100.67 1.97 2.0% 1.9%

道琼工业指数.DJI 12,497 75 0.6% 2.3%

现货金XAU= 1652.30 8.92 0.5% 5.7%

欧元/美元EUR= 1.2729 0.0068 0.5% -1.7%

美元指数.DXY 81.1480 -0.3670 -0.5% 1.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 974 -39 -3.9% -44.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)