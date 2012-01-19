更正:〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于阿根廷产量担忧(1月17日)

(更正:内文首段应为"大豆"期货周二收高,非"小麦"期货)

路透芝加哥1月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,结束四日连跌,因对阿根廷产量前景的担忧,扶助推动市场从上周触及的数周低位反弹.

预报机构称,本周余下时间高温少雨的天气将影响阿根廷作物的生长,加剧减产将令全球供应减少的担忧.

Oil World下调主要出口国阿根廷和巴西2012年大豆产量预期共计380万吨.

国际油籽加工业协会的数据显示,美国12月大豆压榨量为1.4542亿蒲式耳,高於市场的预估区间.

美国农业部公布的数据显示,上周出口检验大豆4,090.9万蒲式耳,高於市场预估区间2,500-3,000万蒲式耳.

CBOT收盘时,美元指数.DXY回落约0.5%,对以美元计价的谷物和油籽是利多信号.美国原油期货CLc1也走高.

另外,数据显示,中国第四季GDP增幅略高於预期,但仍为两年半以来最慢增速,暗示该国可能在短期内透过调整货币政策来提振成长.

CBOT-3月大豆合约Sc1涨25-1/4美分,报每蒲式耳11.83-1/2美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1升0.48美分,报每磅50.77美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1上扬9美元,报每短吨310.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为189,000口,豆油为77,416口,豆粕为61,730口.

以下为CBOT农产品期货在1943GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 599.50 6.50 1.1% -7.3%

CBOT大豆Sc2 1158.25 24.75 2.1% -3.4%

CBOT豆粕SMc2 310.50 9.00 3.0% 0.4%

CBOT豆油BOc2 50.77 0.48 1.0% -2.5%

CBOT小麦Wc1 602.25 2.25 0.4% -7.7%

CBOT稻米RRc2 1480.50 36.50 2.5% 1.4%

欧盟小麦BL2X1 200.50 2.25 1.1% -1.0%

美国原油期货CLc1 100.67 1.97 2.0% 1.9%

道琼工业指数.DJI 12,497 75 0.6% 2.3%

现货金XAU= 1652.30 8.92 0.5% 5.7%

欧元/美元EUR= 1.2729 0.0068 0.5% -1.7%

美元指数.DXY 81.1480 -0.3670 -0.5% 1.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 974 -39 -3.9% -44.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)