〔金属期市〕期铜大涨至三个月高位,因预期中国将放宽政策

* 铝库存触及500万吨以上的纪录高位

* 铜库存下跌至13个月低位

路透伦敦1月17日电---期铜周二上升至约三个月高位,因中国的经济数据燃点了中国政府将试图刺激经济增长的希望.

铜成交再次放量,因投资人继续押注2012年铜良好的供需前景,未理会欧洲债务问题.全球矿产商力拓(RIO.AX) (RIO.L)第四季产量报告低迷及LME铜库存大幅减少,支持买盘.

周二在汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB中,铜的表现仅次於录得3%升幅的三个月期铝CMAL3.分析师表示,一连串中国经济数据和对中国将进一步放宽政策的预期燃点了铜和铝的升势.

中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期;分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行.[ID:nCN1339410]这燃点了对中国将放宽货币政策的希望.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及每吨8,262美元高位,为10月底来最高,终盘收升111美元,报8,200美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2大涨9.25美分,或2.5%,收报3.7295美元,此前交投介於3.5940-3.7590美元,後者为其多个月高位.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近7万口,较其30天均值高出接近三分二.

市场观察人士称,基本面因素也支持铜价.LME铜库存减少直指需求得到改善.

铜库存MCU-STOCKS下降1,150吨,至逾13个月最低353,425吨.

LME铝库存MAL-STOCKS上升至500万吨以上的纪录高位.

三个月期铝CMAL3收升3%,报每吨2,227美元,稍早触及两个半月高位2,228美元.

美国铝业和挪威铝生产商Norsk Hydro宣布减产,提振铝价.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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