〔全球金市〕技术性买盘提振金价上涨,市场愈加寄望中国出台刺激政策

* 金价与欧元齐涨,但收在五周高位下方

* 数据提振中国将放宽货币政策的预期

* GFMS预计金价在2012年10月到2013年3月期间触及每盎司2,000美元上放的高位

* 周三将公布美国12月PPI

路透纽约/伦敦1月17日电---金价周二与欧元一道上涨,技术性买盘提振金价;经济数据黯淡令投资者更加寄望於中国出台货币刺激政策.

金价上涨,此前公布的中国2011年第四季国内生产总值(GDP)增速疲弱,暗示中国可能会试图通过放宽货币政策来提振生产力.部分人士称中国为全球经济增长的引擎.但金价收在了盘中稍早所及五周高位下方,因美国股市的涨势消退.

分析师们表示,欧洲多国信用评级骤然遭调降及持续的债务忧虑均未能进一步提振金价,这一事实表明,黄金可能接近10年牛市长跑的终点.

大宗商品咨询公司CPM Group的分析师Erica Rannestad称,她预计欧洲危机给予黄金买盘的推助可能不会像过去那样大.

2009GMT,现货金XAU=上涨0.4%,报每盎司1,650.30美元,盘中高位为1,667.41美元.

2月美国期金GCG2上涨24.80美元,结算价报每盎司1,655.60美元.今年该合约累计上涨5.5%,12月下跌10%.

成交量较30日均值高出约50%,因美国交易商在周一马丁路德金纪念日後返场.

据闻有技术性买盘支撑,因金价在过去五个交易日中均收在了200日移动均线阻力位上方.

金价扩大涨幅,欧元兑美元在连跌两日後上涨.

金属顾问公司汤森路透GFMS指出,金价的10年升势已经接近尾声,预估金价在2012年10月到2013年3月期间将在每盎司2,000美元上方的天价触顶[ID:nCT0427454];这场长达10年的升势令金价增长逾600%.

现货银XAG=走软0.1%,报每盎司29.90美元.

现货铂金(白金)XPT=上涨1.6%,报每盎司1,516.50美元,盘中稍早一度触及六周高位.现货钯金XPD=上扬1.8%,报每盎司647.50美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 2月黄金期货 1655.60 24.80 1.5 1631.90 1668.00 169,876

COMEX 3月白银期货 30.135 0.613 2.1 29.455 30.570 37,947

COMEX 4月铂金期货 1528.70 39.90 2.7 1477.40 1538.40 8,669

COMEX 3月钯金期货 655.50 20.45 3.2 631.05 663.70 4,806

现货金 XAU= 1650.30 6.92 0.4 1642.60 1667.41

现货银 XAG= 29.900 -0.030 -0.1 29.880 30.560

现货铂金 XPT= 1516.50 24.32 1.6 1500.00 1532.50

现货钯金 XPD= 647.50 11.15 1.8 643.00 661.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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