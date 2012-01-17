〔韩国经济〕12月零售销售同比增长11.0%--知识经济部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔1月18日电---韩国知识经济部公布的数据显示,大型零售商的12月店铺销售同比增长,超过本月稍早公布的初值,且显示该国的消费在11月回落後反弹.
韩国知识经济部提供的数据显示,12月份三家最大零售公司所经营的百货连锁店销售较上年同期增长11%.
企划财政部1月5日公布的预期显示,12月百货连锁店销售较上年同期增长7.6%
折扣连锁店销售则按年增长3.7%,与企划财政部预估的增长3.8%基本一致.(完)
--编译 母红; 审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。