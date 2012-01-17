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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 05:26 BJT

〔韩国经济〕12月零售销售同比增长11.0%--知识经济部

路透首尔1月18日电---韩国知识经济部公布的数据显示,大型零售商的12月店铺销售同比增长,超过本月稍早公布的初值,且显示该国的消费在11月回落後反弹.

韩国知识经济部提供的数据显示,12月份三家最大零售公司所经营的百货连锁店销售较上年同期增长11%.

企划财政部1月5日公布的预期显示,12月百货连锁店销售较上年同期增长7.6%

折扣连锁店销售则按年增长3.7%,与企划财政部预估的增长3.8%基本一致.(完)

--编译 母红; 审校

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