〔美国股市〕道琼工业指数收高0.48%,Nasdaq指数收涨0.64%

《汇市简讯》如果欧元区通胀率超过2%，欧元/英镑有望上探0.8610/20

0820GMT - * 欧元/英镑在亚洲时段测试0.8590，之前升穿0.8587(周三高位) * 2月17日高位0.8590。英国制造业PMI数据不及预期，推动欧元/英镑升至0.8587 * 如果欧元区2月通胀率升穿2%，有进一步涨至0.8610-20的空间 * 通胀数据将于1000GMT公布 * IG Metall工会表示，德国纺织工人将获得4.4%的加薪 * 特雷莎梅退欧计划遭遇阻力，上议院投票要求提出修正案 (完) (编译 李爽 审校 艾茂林)