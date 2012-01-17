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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 05:22 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.48%,Nasdaq指数收涨0.64%

路透纽约1月17日电---美国股市周二尾盘回落,终盘小幅收涨,因花旗集团(C.N)获利骤降给了投资者抛售银行股的理由.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高60.01点,或0.48%,至12,482.07点;标准普尔500指数.SPX收涨4.58点,或0.36%,至1,293.67点.Nasdaq指数.IXIC上扬17.41点,或0.64%,至2,728.08点.

尾盘回落反应市场普遍人气的逆转,稍早对美国经济和中国成长前景的乐观情绪推动三大股指上扬约1%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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