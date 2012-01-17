〔美国股市〕道琼工业指数收高0.48%,Nasdaq指数收涨0.64%

路透纽约1月17日电---美国股市周二尾盘回落,终盘小幅收涨,因花旗集团(C.N)获利骤降给了投资者抛售银行股的理由.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高60.01点,或0.48%,至12,482.07点;标准普尔500指数.SPX收涨4.58点,或0.36%,至1,293.67点.Nasdaq指数.IXIC上扬17.41点,或0.64%,至2,728.08点.
尾盘回落反应市场普遍人气的逆转,稍早对美国经济和中国成长前景的乐观情绪推动三大股指上扬约1%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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