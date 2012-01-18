〔表格〕美国11月整体资本净流入486亿美元,10月修正为净流出396亿美元

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿1月18日电---美国财政部周三公布,美国11月整体资本净流入486亿美元,10月修正後为净流出396亿美元.
截至11月中国持有1.1326万亿(兆)美元美国公债,10月持有1.1341万亿美元.
截至11月日本持有1.0389万亿(兆)美元美国公债,10月持有9,790亿美元.
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
11月 10月 9月
月度资本净流入 48.6 -39.6 63.0
民间 28.2 -0.2 75.9
官方 20.4 -39.4 -12.9
外资净买入长期证券 44.4 -5.2 57.4
通过换股等非交易途径买入-15.5 -13.4 -12.9
通过交易途径净买入 59.8 8.3 70.4
外资净买入美国证券 58.0 12.2 67.3
民间 40.3 16.2 30.0
官方 17.7 -4.0 37.3
外资净买入长期美国证券:
美国公债 54.0 15.3 85.4
美国机构债 6.2 4.7 7.2
美国股票 -7.1 2.8 -19.4
美国公司债 4.8 -10.6 -5.9
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1132.6 1134.1 1148.3
日本 1038.9 979.0 956.8
英国 429.4 411.2 421.6
石油出口国家 232.0 226.2 229.9
巴西 206.4 209.1 206.2
加勒比海金融中心
(Carib Bnkng Ctrs) 185.3 175.2 172.9
台湾 149.6 150.1 149.3
瑞士 113.9 131.7 146.1 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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