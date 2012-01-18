〔表格〕美国12月工业生产较前月成长0.4%,产能利用率为78.1%

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示:
* 美国12月工业生产较前月成长0.4%(预估为成长0.5%);11月修正後为下降0.3%(前值为下降0.2%).
* 美国12月产能利用率为78.1%(预估为78.1%),11月确定为77.8%.
经季节调整的数据如下:
12月 11月 10月 11年12月/10年12月
工业生产(%) 0.4 -0.3 0.6 2.9
前 值(%) -0.2 0.7
工业生产指数 95.3 94.9 95.1
12月 11月 10月 10年12月
产能利用率(%) 78.1 77.8 78.1 76.8
前 值(%) 77.8 78.0 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0