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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 22:22 BJT

〔表格〕美国12月工业生产较前月成长0.4%,产能利用率为78.1%

路透1月18日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示:

* 美国12月工业生产较前月成长0.4%(预估为成长0.5%);11月修正後为下降0.3%(前值为下降0.2%).

* 美国12月产能利用率为78.1%(预估为78.1%),11月确定为77.8%.

经季节调整的数据如下:

12月 11月 10月 11年12月/10年12月

工业生产(%) 0.4 -0.3 0.6 2.9

前 值(%) -0.2 0.7

工业生产指数 95.3 94.9 95.1

12月 11月 10月 10年12月

产能利用率(%) 78.1 77.8 78.1 76.8

前 值(%) 77.8 78.0 (完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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