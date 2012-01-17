〔美国股市〕收升但脱离日内高位,因花旗股价下挫

* 花旗公布业绩後,股价下挫8%

* 中国经济数据优於预期

* 应用材料评级被上调後,股价攀升

* 道指收升0.5%,标普500指数收高0.4%,Nasdaq指数上升0.6%

路透纽约1月17日电---美国股市周二收涨,推动标普500指数升至8月初来最高,但股市尾盘大幅缩减升幅,因花旗集团(C.N)获利骤降给了投资者抛售银行股的理由.

今年迄今一直跑赢大盘的银行股下挫,因投资者对花旗(C.N)的获利感到失望.

花旗股价下滑8.1%,报28.25美元,此前花旗公布的季度获利不及预期.KBW银行指数下跌1.4%.从年初至周五为止,KBW银行指数累计上升约10%,标普500指数同期上升约2%.

银行股下跌为标普500指数自8月来首次升至1,300点上方的涨势浇了冷水.

三大股指上涨约1%,此前中国国家统计局公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期.[ID:nCN1339410]

"今早中国公布较好的经济数据令股市开盘上涨,但之後没有很多跟进(买盘),摩根大通和花旗的业绩不是很好看,"North Star Investment Management Corp.首席投资长Eric Kuby说.

周五摩根大通(JPM.N)公布的获利令人失望,花旗步其後尘.

道琼工业指数.DJI收高60.01点,或0.48%,至12,482.07点;标准普尔500指数.SPX收涨4.58点,或0.36%,至1,293.67点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬17.41点,或0.64%,至2,728.08点.

在上周五标准普尔一如市场预期宣布下调九个欧元区国家信贷评级前,银行股也曾受创.

"预料一些大型银行将继续苦苦挣扎,特别是那些高度涉足投资银行业务的银行,因为金融体系的这一部分明显放缓,"Cozad Asset Management投资顾问及投资组合经理Bryant Evans说.