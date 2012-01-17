〔美国股市〕收升但脱离日内高位,因花旗股价下挫

西班牙数据：第四季经济确认为较前季增长0.7%，全年增长3.2%
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
* 花旗公布业绩後,股价下挫8%
* 中国经济数据优於预期
* 应用材料评级被上调後,股价攀升
* 道指收升0.5%,标普500指数收高0.4%,Nasdaq指数上升0.6%
路透纽约1月17日电---美国股市周二收涨,推动标普500指数升至8月初来最高,但股市尾盘大幅缩减升幅,因花旗集团(C.N)获利骤降给了投资者抛售银行股的理由.
今年迄今一直跑赢大盘的银行股下挫,因投资者对花旗(C.N)的获利感到失望.
花旗股价下滑8.1%,报28.25美元,此前花旗公布的季度获利不及预期.KBW银行指数下跌1.4%.从年初至周五为止,KBW银行指数累计上升约10%,标普500指数同期上升约2%.
银行股下跌为标普500指数自8月来首次升至1,300点上方的涨势浇了冷水.
三大股指上涨约1%,此前中国国家统计局公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期.[ID:nCN1339410]
"今早中国公布较好的经济数据令股市开盘上涨,但之後没有很多跟进(买盘),摩根大通和花旗的业绩不是很好看,"North Star Investment Management Corp.首席投资长Eric Kuby说.
周五摩根大通(JPM.N)公布的获利令人失望,花旗步其後尘.
道琼工业指数.DJI收高60.01点,或0.48%,至12,482.07点;标准普尔500指数.SPX收涨4.58点,或0.36%,至1,293.67点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬17.41点,或0.64%,至2,728.08点.
在上周五标准普尔一如市场预期宣布下调九个欧元区国家信贷评级前,银行股也曾受创.
"预料一些大型银行将继续苦苦挣扎,特别是那些高度涉足投资银行业务的银行,因为金融体系的这一部分明显放缓,"Cozad Asset Management投资顾问及投资组合经理Bryant Evans说.
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。