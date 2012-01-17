〔东京汇市〕欧元盘初守住多数海外涨幅,关注葡萄牙债券标售

2159GMT---欧元兑美元和日圆周三在亚洲交易时段盘初守住多数海外市场涨幅,得益於美国、德国和中国发布良好的数据,令人对全球经济增长前景更加乐观.

欧元/美元EUR=报1.2733美元,周二上涨0.6%并远离1.2624美元附近的17个月低点.

不过由於市场愈发担忧希腊债务谈判可能破裂并导致该国违约,欧元依然保持下行走势.关键支撑位料在1.2600.

欧元/日圆EURJPY=报97.84日圆,从周一触及的11年低位97.01回升.

美元指数=USD.DXY下滑0.5%报81.124.美元/日圆JPY=回到76.82,此前在海外市场一度触及10月以来低点76.54;交易商将美元涨势归因于在76.50水准附近出现的强劲买盘.

今日亚洲无重大数据公布,但葡萄牙和德国稍晚将标售债券.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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