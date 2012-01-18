〔美国数据〕1月NAHB房屋市场指数触及四年半最高

路透华盛顿1月18日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布,1月美国房屋建筑(营建)商信心攀升至四年半最高水平,暗示楼市开始复苏.

该协会在一份声明中表示,1月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从上月修正後的21攀升至25,此为2007年6月来最高,路透调查分析师得出的预期为21.

该数据若高於50,则说明认为市场形势良好的营建商多於认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)