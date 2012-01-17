〔国际油市〕NYMEX原油期货升逾2%,受助于向好数据和中国刺激经济的前景

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 汽油期货上扬逾1%
* 美国石油协会(API)将於周三公布上周石油库存数据
路透纽约1月17日电---美国原油期货周二收涨,为四个交易日来首度上扬,受助于强於预期的纽约联储制造业数据,向好的德国景气指数和中国将采取举措刺激经济的前景.
在结束三日长周末後,2月原油期货CLc1收涨逾2%,为1月3日以来最大单日涨幅.
之前,该合约连跌三日,且上周收跌,因担忧标普将调降多个欧元区国家评级.标普在周五盘後宣布了降级决定.
汽油期货收涨逾1%.
研究公司IIR Energy提供的数据显示,炼厂料将在截至1月20日当周关闭84.6万桶的产能,高於前一周的62.6万桶.
取暖油期货仅略微收高.
National Weather Service预计,本周取暖油需求料将较正常水平低13.9%,取暖油平均需求较正常水平低7.2%.
交易商的关注点将转向美国石油协会周三将公布的上周库存数据.
根据路透调查预期,截至1月13日当周原油库存料增加280万桶,馏分油库存料增加160万桶,汽油库存料增加260万桶.
调查还显示,炼厂产能利用率料将下降1.3个百分点.
美国能源资料协会将於周四公布库存数据.
美国2月原油期货CLc1收涨2.01美元,或2.04%,报每桶100.71美元.
ICE-3月布兰特原油期货LCOH2收报每桶111.53美元,上扬0.19美元,或0.17%.
3月布兰特/美国西德克萨斯中质油价差收报每桶10.66美元,上周五2月布兰特/美国西德克萨斯中质油价差收报每桶11.74美元.
中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期;分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行.[ID:nCN1339410]这燃点了对中国将放宽货币政策的希望.
美国纽约联邦储备银行周二公布,1月制造业指数为正13.48,路透预期为正11.00,12月数据修正为正8.19.[ID:nCT0427348]
德国智库ZEW周二公布的数据显示,1月经济景气判断指数升至负21.6,12月为负53.8.升幅创该数据自1991年开始编纂以来的纪录最高.[ID:nCN1342006](完)
--编译 母红;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。