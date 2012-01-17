〔国际油市〕NYMEX原油期货升逾2%,受助于向好数据和中国刺激经济的前景

* 汽油期货上扬逾1%

* 美国石油协会(API)将於周三公布上周石油库存数据

路透纽约1月17日电---美国原油期货周二收涨,为四个交易日来首度上扬,受助于强於预期的纽约联储制造业数据,向好的德国景气指数和中国将采取举措刺激经济的前景.

在结束三日长周末後,2月原油期货CLc1收涨逾2%,为1月3日以来最大单日涨幅.

之前,该合约连跌三日,且上周收跌,因担忧标普将调降多个欧元区国家评级.标普在周五盘後宣布了降级决定.

汽油期货收涨逾1%.

研究公司IIR Energy提供的数据显示,炼厂料将在截至1月20日当周关闭84.6万桶的产能,高於前一周的62.6万桶.

取暖油期货仅略微收高.

National Weather Service预计,本周取暖油需求料将较正常水平低13.9%,取暖油平均需求较正常水平低7.2%.

交易商的关注点将转向美国石油协会周三将公布的上周库存数据.

根据路透调查预期,截至1月13日当周原油库存料增加280万桶,馏分油库存料增加160万桶,汽油库存料增加260万桶.

调查还显示,炼厂产能利用率料将下降1.3个百分点.

美国能源资料协会将於周四公布库存数据.

美国2月原油期货CLc1收涨2.01美元,或2.04%,报每桶100.71美元.

ICE-3月布兰特原油期货LCOH2收报每桶111.53美元,上扬0.19美元,或0.17%.

3月布兰特/美国西德克萨斯中质油价差收报每桶10.66美元,上周五2月布兰特/美国西德克萨斯中质油价差收报每桶11.74美元.

中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期;分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行.[ID:nCN1339410]这燃点了对中国将放宽货币政策的希望.

美国纽约联邦储备银行周二公布,1月制造业指数为正13.48,路透预期为正11.00,12月数据修正为正8.19.[ID:nCT0427348]

德国智库ZEW周二公布的数据显示,1月经济景气判断指数升至负21.6,12月为负53.8.升幅创该数据自1991年开始编纂以来的纪录最高.[ID:nCN1342006](完)