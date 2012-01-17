〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,中国优於预期的数据带来助益

路透多伦多1月17日电---加元兑美元周二收高,大体上未理会加拿大央行的利率决定,而将关注点放在喜人的全球经济数据上,这些数据提振了大宗商品价格.

来自中国的数据显示经济增长速度略快於预期,不过还是创下两年半来最低,暗示近期政府可能会通过进一步的刺激性货币政策来推动经济增长.

美国制造业数据表明1月增长加速,且德国投资者信心有了大的回升,这均激励了人们的士气.

加元兑美元CAD=D4收报1.0152加元,或报0.9850美元,周一收报1.0180加元,或0.9823美元.

加拿大央行维持隔夜指标利率在1%不变,并表示,2011年下半年经济走强意味着应能较其原先预期快三个月实现最高产能.[ID:nCN1340774]

--编译 孙茉莉;审校 程琳

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