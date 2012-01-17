〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,中国优於预期的数据带来助益

中国企业：万达集团与中国银联联合推进支付创新，打造线上线下融合
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透多伦多1月17日电---加元兑美元周二收高,大体上未理会加拿大央行的利率决定,而将关注点放在喜人的全球经济数据上,这些数据提振了大宗商品价格.
来自中国的数据显示经济增长速度略快於预期,不过还是创下两年半来最低,暗示近期政府可能会通过进一步的刺激性货币政策来推动经济增长.
美国制造业数据表明1月增长加速,且德国投资者信心有了大的回升,这均激励了人们的士气.
加元兑美元CAD=D4收报1.0152加元,或报0.9850美元,周一收报1.0180加元,或0.9823美元.
加拿大央行维持隔夜指标利率在1%不变,并表示,2011年下半年经济走强意味着应能较其原先预期快三个月实现最高产能.[ID:nCN1340774]
--编译 孙茉莉;审校 程琳
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路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行