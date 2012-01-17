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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--1月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 英国财政大臣奥斯本访日,将会晤日本财相安住淳及日本首相野田佳彦.

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0300 - 一周石油数据.

0400 - 安住淳在驻日外国记者协会演讲

0400 - 奥林巴斯(Olympus)(7733.T)社长高山修一召开记者会

0430 - 11月工业生产修正值

1000 - 日产汽车(7201.T)营运长志贺俊之在驻日外国记者协会演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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