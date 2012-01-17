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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 06:58 BJT

全球外汇市场1月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0400 - 日本财务大臣安住淳在日本外国特派员协会发表演讲.

0430 - 日本公布11月工业生产修正值.

0900 - 意大利11月对欧盟国家贸易收支和对全球贸易收支.

0930 - 英国12月请领失业金人数.

0930 - 英国11月按照ILO计算的失业率.

0930 - 英国11月平均周薪.

1115 - 爱尔兰财长Michael Noonan讲话.

1200 - 美国抵押贷款指数.

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.

1330 - 美国12月生产者物价指数(PPI).

1355 - 美国Redbook连锁店销售.

1400 - 美国11月整体资本流动.

1415 - 美国12月工业生产.

1430 - 美国联邦储备理事会理事塔鲁洛出席国会听证会.

1500 - 1月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

2145 - 新西兰第四季消费者物价指数(CPI).

2330 - 1月日本路透短观调查制造业景气判断指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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