〔美国个股〕雅虎共同创始人杨致远辞职,股价在盘後上扬3.4%

中国企业：万达集团与中国银联联合推进支付创新，打造线上线下融合
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透旧金山1月17日电---互联网公司雅虎(YHOO.O)的共同创始人杨致远周二辞职.
雅虎称,杨致远从周二开始将不再担任公司董事,并辞去在公司内的其它职务.他在1995年与人合作创办了雅虎.
两周前雅虎刚刚任命了Scott Thompson为公司新执行长.
雅虎股价在周二盘後交易中上涨3.4%,报15.97美元.
周二的公司声明提到杨致远致公司董事长的一封信,他在信中表示,将离开雅虎去从事"雅虎以外的兴趣",并称他"衷心希望"Thompson领导公司走向成功的未来.
公司称,杨致远亦不再担任雅虎日本和阿里巴巴集团的董事.
杨致远虽然被誉为互联网奠基人之一而在业内受到尊崇,但多年来却一直受到投资人的指摘.
2008年他担任执行长期间,雅虎拒绝了微软公司约440亿美元的主动收购邀约.此後雅虎股价在全球金融危机中暴跌,目前市值约为200亿美元.
近来,一些大股东指责杨致远与雅虎董事长Roy Bostock操纵公司的"战略评估".这次评估中讨论了将公司出售,私有化和分拆的可能性.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行