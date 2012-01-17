〔澳洲数据〕1月WESTPAC-MI消费者信心指数回升,因降息令家庭更乐观

路透悉尼1月18日电---澳洲一项衡量消费者信心的重要指标在1月上升,因为在央行两次降息之後,澳洲家庭对未来12个月经济前景的看法更加乐观.

Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute周三公布的对1,200名受访者进行的调查结果显示,其1月消费者信心指数较前月上升2.4%至97.1,在12月下滑8.3%後回稳.