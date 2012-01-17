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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 07:21 BJT

****澳新经济指标预测--1月18日-1月25日****

路透1月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月16日当周-----------------------------------

1月18日(三)

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +4.6%

1月19日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 减少0.63

全职就业人数(万人) -- 减少3.99

就业参与率 65.5% 65.5%

失业率 5.3% 5.3%

1月20日(五)

0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平

出口物价(较前季) -2.0% +4.0%

--------------------------------1月23日当周-----------------------------------

1月23日(一)

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%

(较上年同期) -- +2.7%

1月24日(二)

无重要经济指标公布.

1月25日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.5%

2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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