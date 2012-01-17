澳新经济指标预测--1月18日-1月25日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周-----------------------------------
1月18日(三)
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +4.6%
1月19日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 减少0.63
全职就业人数(万人) -- 减少3.99
就业参与率 65.5% 65.5%
失业率 5.3% 5.3%
1月20日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平
出口物价(较前季) -2.0% +4.0%
--------------------------------1月23日当周-----------------------------------
1月23日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.7%
1月24日(二)
无重要经济指标公布.
1月25日(三)
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.5%
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。