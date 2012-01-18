版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 12:59 BJT

更正:〔日本数据〕11月工业生产修正为较前月下降2.7%,初值为下降2.6%

(更正:因英文原文有误,第三段产能利用率指数应为下滑至"86.7",非"86.9")

* 日本11月工业生产修正为较前月下降2.7%,初值为下降2.6%--经济产业省

* 日本11月产能利用率指数较前月下降2.9%--经济产业省

路透东京1月18日电---周三公布的数据显示,日本11月工业生产修正後下滑2.7%,此前泰国洪灾打断企业的供应链.

11月工业生产初值为减少2.6%,10月为增加2.2%.

11月产能利用率指数较前月下滑2.9%至86.7.(完)

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 戴素萍;审校 张若琪

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐