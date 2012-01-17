〔货币市场〕标普降评行动後投资者对欧洲保持警惕,料坚守美元资金

路透纽约1月17日电---在标准普尔下调欧元区九国和两大救助基金之一的信用评级,令人对借钱给欧洲银行业者感到担忧後,美国投资者料将坚守其美元资金.

欧洲央行已承诺向银行业注入巨额资金,为後者筹措资本应对手中欧元区公债可能出现的损失争取时间;不过欧洲银行业尚未拿出一个全面方案,能够让投资者相信,他们能就防止该地区债务问题演变为全球性危机的工具达成一致.

分析师周二表示,标普剥夺了法国、奥地利和欧洲金融稳定机构(EFSF)的AAA评级,强烈提醒人们,欧债问题对全球银行体系构成巨大风险.

"(调降评级)将为欧洲银行业者带来更大压力..."Gilford证券投资部董事总经理Jeremy Hare表示.

在欧洲央行的支持下,欧洲银行业者仍有充足的运营资金,它们同时也在尽力强化充斥着意大利、西班牙和其他二线欧元区国家公债的资产负债表.

"不少人认为银行业暂时不会有问题,但伤口很深."Capital Advisors Group投资研究与策略主管Lance Pan表示.

欧元区银行业者周二在欧洲央行每周例行资金操作中借入1,268.8亿欧元,较前一周增加约160亿欧元,且高於路透调查中分析师预估的1,000亿欧元.

分析师称,欧元区银行业者也能从回购市场获得短期美元融资,而欧元区二线国家2012年迄今的公债标售总体上也获得了强劲买需.

欧洲央行增强流动性的举措以及货币市场略有回稳,缓解了对於再度出现全球信贷紧缩的担忧,但投资者依然提高警惕.

"流动性风险绝没有消失,因为增强流动性举措不能替代民间资本,也不会把风险转移到民间部门或央行."太平洋投资管理公司(PIMCO)投资组合经理Anthony Crescenzi在客户报告中称.

在欧洲领导人拿出遏制债务危机的可信计划之前,基金经理将限制对欧元区的风险敞口.他们将坚守美国国库券、贴现机构债及其他低风险美国政府支持的债券,作为现金存放地,即便这些工具的收益率接近零.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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