美国与加拿大经济指标预测--1月18日-1月25日****

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月16日当周------------------------------
1月18日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 -- 663.1
再融资指数 -- 3,560.6
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 -- -5.4%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +5.1% +5.7%
核心PPI(较上月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 -- +3.3%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流出488
外资购买美国公债(亿美元) -- 76
1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.5% -0.2%
产能利用率 78.1% 77.8%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 21 21
1月19日(四)
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.0% +3.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 12月 +0.2% -0.1%
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 68.0 68.5
建筑许可年率(万户) 68.0 68.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 38.5 39.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 1月7日当周 360.3 362.8
1330 加拿大制造业销售 11月 +1.2% -0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 10.0 6.8
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 12月 -- 0.83
1月20日(五)
1200 加拿大CPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 465 442
1530 ECRI一周领先指标 1月13日当周 -- 121.2
-----------------------------------1月23日当周------------------------------
1月23日(一)
1330 加拿大领先指标(较前月) 12月 -- +0.8%
1月24日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月21日当周 -- --
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -- +1.0%
扣除汽车後零售销售 -- +0.7%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月21日当周 -- --
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 3
1月25日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月20日当周 -- --
再融资指数 -- --
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 12月 持平 +7.3%
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 11月 -- -0.2%
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- -- 0-0.25% (完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0