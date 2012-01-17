《欧美金融市场假期一览表》--1月18日-12月31日

西班牙数据：第四季经济确认为较前季增长0.7%，全年增长3.2%
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
欧洲和美国金融市场假期如下:
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月 6日(周五)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月 9日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月 1日(周二)--法国、德国、意大利、瑞士
5月 7日(周一)--英国
5月17日(周四)--瑞士
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国、瑞士
6月 4日(周一)--英国
6月 5日(周二)--英国
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 洪曦
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。