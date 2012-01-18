〔欧元区经济〕欧洲央行正在研究公债购买计划备选方案--管委诺沃特尼

路透柏林1月17日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周二对华尔街日报德国网站表示,ECB正在研究其备受争议的公债购买计划的备选方案,但未决定任何替代政策工具.

诺沃特尼表示,之所以对管理委员会买债计画会有所质疑,是因为我们担心,我们想要用买债计画来修正市场问题,可能在另一个领域造成问题.

"我们正在讨论可能的选择方案.不过迄今这样的讨论还没有很成熟到可以舍弃SMP(公债购买计划)的程度,"诺沃特尼表示.

他拒绝透露讨论的政策方向,只是说:"讨论涵盖了整个货币政策范畴."

"普遍认为需要有某种方式的干预,"他说.

一方面,欧洲央行承受着采取更为激进措施以终结欧洲债务危机的政治压力,而另一方面,以德国央行为首的多数德国国内声音,反对公债购买及其相关计划.

诺沃特尼指出,欧洲央行在去年最後两个月两次下调利率,同时还向银行注入低价贷款以帮助稳定金融系统.

上周欧洲央行在2012年的第一次政策会议上将指标利率维持在1.0%,以评估两次调降利率,以及去年稍晚一系列其他应对欧债危机政策的效果.(完)