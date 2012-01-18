〔金砖国家〕1月17日股汇市收盘纵览

路透1月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨2.1%,报971.85.

中国股市:沪综指大幅收高4.2%,创逾27个月最大单日涨幅.稍早公布的中国宏观经济数据优於预期,激励亚洲股市上涨,沪综指午盘放量大幅拉升,资源类股带领个股全面上扬.分析师预计,春节前大盘仍将震荡上行,但围绕2,300点将出现反复.沪综指.SSEC收报2,298.376点,涨92.183点或4.18%.此前单日最大涨幅为2009年10月9日的4.76%.今日沪市A股成交额大幅增至772亿元人民币,上个交易日为428亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,受内地市场强势提振.此前中国公布数据显示,2011年最後一季国内生产总值(GDP)成长高於预期,即使增幅为两年半来最低.恒生指数.HSI收高3.24%至19,627.75点.恒生国企指数.HSCE大涨4.51%至10,962.42点.[HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收涨.中国2011年第四季度国内生产总值(GDP)增速强於预期,非美货币得以提振.而近期大量的结汇需求,亦对人民币走势形成支撑.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水361点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3511元.[CNY/CN]

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印度股市:上涨1.7%并创近六周来最高收盘位,银行和汽车类股领涨,因国内通胀缓解以及中国国内生产总值(GDP)增速超出预期引燃一波利好人气.指标BSE指数.BSESN收高1.71%或276.69点,报16,466.05点,为去年12月8日以来最高收盘水准,24只成分股上扬.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元触及两个月高位,受美元资金流入带动,并且中国强劲的增长数据以及德国好於预期的经济景气判断指数,提升了全球对高风险资产的偏好.根据汤森路透数据,卢比兑美元INR=D2收涨1.24%至50.73/74,接近日高50.70,後者为去年11月17日以来首见.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,476.310点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.84%,报798.35点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.05%,报31.6526卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.3%,报40.2500卢布.

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巴西股市:拉美股市在商品出口类股的引领下上扬,因中国经济增速快於预期,助燃了对大豆、铁矿石及其他原材料需求及价格前景的乐观情绪.石油和矿业公司领涨巴西股市,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第二天上涨,收高1.13%至60,632.53点.[ID:nL1E8CH1RQ]

巴西汇市:拉美货币兑美元升至数周高位,因中国经济增长好於预期提升了全球风险偏好.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收盘走坚0.39%至1.779,盘中一度触及两个月最高.[ID:nN1E80G06W]

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南非股市:触及历史高位,但系统故障导致该国最大交易所股票交易暂停,抹去一些锋芒.约翰内斯堡综合指数.JALSH收高0.66%至33,424.73点,盘中曾触及33,489.91点,超过去年2月创下的前次高位33,334.55点.Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.69%,报29,843.00点,仍远低於纪录高位31,393.10点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走坚,中国强劲的增长数据以及德国好於预期的经济景气判断指数,提升了全球对高风险资产的偏好.1555GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.05,较周一纽约市场收盘8.1050上扬0.6%.南非兰特兑美元从稍早触及的一个月高位7.9928回落,因进口商抓住上涨的机会买入美元.[ZAR/](完)