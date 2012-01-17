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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 07:38 BJT

〔韩国个股〕三星电子称无意购买RESEARCH IN MOTION

路透首尔1月18日电---韩国三星电子(005930.KS)周三称,无意购买黑莓智能手机生产商RESEARCH IN MOTION(RIM)RIM.TO,此前有科技博客称RIM正寻求将自身售予三星电子,导致RIM股价跳涨逾10%.

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