《美债周三展望》公债价格料走高,因欧债忧虑挥之不去

西班牙数据：第四季经济确认为较前季增长0.7%，全年增长3.2%
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约1月17日电---美国较长期公债价格周二上涨,受美国联邦储备理事会(美联储,FED)购买债券计画提振,且投资者仍担忧欧债危机,因此将美债收益率(殖利率)稍早上升视作买入良机.
美联储拟购买57.9亿美元债券,周二买进25.2亿美元2036年至2041年到期的公债.本周美联储计划增加债券购买量约127.5亿美元,作为卖短买长(扭转操作,twist operation)计画的一部分.
对欧洲的担忧仍是美债市场的主要焦点,但欧债危机的解决方案出炉似乎仍任重道远,尽管欧元区的流动性得到改善.
"欧洲仍令人担忧,调降评级、公债标售的进展以及缺乏危机解决方案都积重难返,"纽约Keefe, Bruyette and Woods公债及机构债交易主管James Newman指出.
周二稍早公债收益率上升,吸引避险买家,因中国第四季经济增长率为两年半以来最低,令市场愈加揣测中国将放松货币政策.
"欧洲局势仍主导美债价格走势,"法国兴业银行驻纽约公债交易员Sean Murphy称.
指标10年期公债继续试探约在1.84%-1.85%之间的收益率阻力位,倘若该收益率跌破该水平,分析师预料债券价格将继续上扬.
Murphy称:"我们正看到市场走出原来区间,试图构建新的区间.目前水准持续越久,就越可能利好."
市场对周五标准普尔大规模调降欧元区国家评级几无反应.
标普周一又调降欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金评级一个级距,但EFSF标售的15亿欧元六个月期新债依然获得旺盛需求.
部分投资者担心,法国评级下调後,持有法国公债对包括一些央行在内的评级敏感投资者而言,吸引力或许会下降.降评还可能提高该地区债券作为欧洲央行贷款担保品时的扣减率.
尽管欧洲央行12月提供了4,890亿欧元三年期贷款,使流动性情况改善,但欧债危机依然悬而未解,因此投资者不愿建立大规模仓位.
短期美元融资成本继续改善,不过仍远高於一年前水准.三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)跌至0.56230%,周一报0.56490%.(完)
--编译 肖群英/程琳;审校 徐文焰/张若琪
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。