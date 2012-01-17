《美债周三展望》公债价格料走高,因欧债忧虑挥之不去

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约1月17日电---美国较长期公债价格周二上涨,受美国联邦储备理事会(美联储,FED)购买债券计画提振,且投资者仍担忧欧债危机,因此将美债收益率(殖利率)稍早上升视作买入良机.

美联储拟购买57.9亿美元债券,周二买进25.2亿美元2036年至2041年到期的公债.本周美联储计划增加债券购买量约127.5亿美元,作为卖短买长(扭转操作,twist operation)计画的一部分.

对欧洲的担忧仍是美债市场的主要焦点,但欧债危机的解决方案出炉似乎仍任重道远,尽管欧元区的流动性得到改善.

"欧洲仍令人担忧,调降评级、公债标售的进展以及缺乏危机解决方案都积重难返,"纽约Keefe, Bruyette and Woods公债及机构债交易主管James Newman指出.

周二稍早公债收益率上升,吸引避险买家,因中国第四季经济增长率为两年半以来最低,令市场愈加揣测中国将放松货币政策.

"欧洲局势仍主导美债价格走势,"法国兴业银行驻纽约公债交易员Sean Murphy称.

指标10年期公债继续试探约在1.84%-1.85%之间的收益率阻力位,倘若该收益率跌破该水平,分析师预料债券价格将继续上扬.

Murphy称:"我们正看到市场走出原来区间,试图构建新的区间.目前水准持续越久,就越可能利好."

市场对周五标准普尔大规模调降欧元区国家评级几无反应.

标普周一又调降欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金评级一个级距,但EFSF标售的15亿欧元六个月期新债依然获得旺盛需求.

部分投资者担心,法国评级下调後,持有法国公债对包括一些央行在内的评级敏感投资者而言,吸引力或许会下降.降评还可能提高该地区债券作为欧洲央行贷款担保品时的扣减率.

尽管欧洲央行12月提供了4,890亿欧元三年期贷款,使流动性情况改善,但欧债危机依然悬而未解,因此投资者不愿建立大规模仓位.

短期美元融资成本继续改善,不过仍远高於一年前水准.三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)跌至0.56230%,周一报0.56490%.(完)

--编译 肖群英/程琳;审校 徐文焰/张若琪

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