〔中国新债〕奇瑞汽车一年期10亿元私募中票完成发行,利率6.95%--IFR

路透1月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国汽车商--奇瑞汽车筹资10亿元人民币（1.56亿美元）的私募中票已发行完成, 一年期债券,利率为6.95%。

国家开发银行[CHDB.UL]负责相关交易。

该利率高於国企山东钢铁稍早完成发行的20亿元人民币私募中票，其中包括10亿元人民币，利率为6.56%的一年期债券;以及10亿元人民币，利率为6.65%的三年期债券。兴业银行(601166.SS)牵头该次交易。(完)

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