〔中国新债〕奇瑞汽车一年期10亿元私募中票完成发行,利率6.95%--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透1月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国汽车商--奇瑞汽车筹资10亿元人民币（1.56亿美元）的私募中票已发行完成, 一年期债券,利率为6.95%。
国家开发银行[CHDB.UL]负责相关交易。
该利率高於国企山东钢铁稍早完成发行的20亿元人民币私募中票，其中包括10亿元人民币，利率为6.56%的一年期债券;以及10亿元人民币，利率为6.65%的三年期债券。兴业银行(601166.SS)牵头该次交易。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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