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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 07:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.20 +1.28 +2.14 4350511

搜狐 (SOHU.O) 57.50 +1.57 +2.81 1363261

网易 (NTES.O) 44.72 -0.14 -0.31 558098

百度 (BIDU.O) 128.85 +1.44 +1.13 6150251

亚信科技 ASIA.O 8.77 +0.81 +10.18 1099163

侨兴环球电话 XING.O 0.70 +0.01 +1.46 118789

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.46 -0.29 -2.11 2368070

联电 (UMC.N) 2.35 +0.05 +2.17 696186

日月光 (ASX.N) 4.71 +0.03 +0.64 167133

矽品精密 (SPIL.O) 5.06 +0.14 +2.85 1675105

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.01 +1.10 66112

友达 (AUO.N) 4.92 +0.26 +5.58 503714

中华电信 (CHT.N) 31.98 -0.90 -2.74 305922

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.80 +0.13 +0.32 703815

香港

中国移动 (CHL.N) 49.00 -0.01 -0.02 304307

中国联通 (CHU.N) 19.32 -0.15 -0.77 202515

中国电信 (CHA.N) 53.15 -1.30 -2.39 40065

中芯国际 (SMI.N) 2.42 -0.02 -0.82 16978

电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.94 +0.04 +1.38 18127

(完)

--整理 程琳

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