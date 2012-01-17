《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.20 +1.28 +2.14 4350511
搜狐 (SOHU.O) 57.50 +1.57 +2.81 1363261
网易 (NTES.O) 44.72 -0.14 -0.31 558098
百度 (BIDU.O) 128.85 +1.44 +1.13 6150251
亚信科技 ASIA.O 8.77 +0.81 +10.18 1099163
侨兴环球电话 XING.O 0.70 +0.01 +1.46 118789
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.46 -0.29 -2.11 2368070
联电 (UMC.N) 2.35 +0.05 +2.17 696186
日月光 (ASX.N) 4.71 +0.03 +0.64 167133
矽品精密 (SPIL.O) 5.06 +0.14 +2.85 1675105
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 +0.01 +1.10 66112
友达 (AUO.N) 4.92 +0.26 +5.58 503714
中华电信 (CHT.N) 31.98 -0.90 -2.74 305922
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.80 +0.13 +0.32 703815
香港
中国移动 (CHL.N) 49.00 -0.01 -0.02 304307
中国联通 (CHU.N) 19.32 -0.15 -0.77 202515
中国电信 (CHA.N) 53.15 -1.30 -2.39 40065
中芯国际 (SMI.N) 2.42 -0.02 -0.82 16978
电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.94 +0.04 +1.38 18127
(完)
--整理 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。