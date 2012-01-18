〔香港新股〕华电福新能源最快二季度启动IPO,最高募10亿美元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透1月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国华电集团控股的华电福新能源计划於第一季度内向港交所递交上市申请，并最快於第二季度启动发行，募集资金最高达10亿美元。
美银美林、中信证券(600030.SS)和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易。
华电福新主营风能、水电、太阳能及其它可再生能源业务。
据政府环保部门网站的信息显示，该公司於2010年引入四家战略投资者：中国电力工程顾问集团、昆仑信托、福建兴业资本和福建大同创投。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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