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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:18 BJT

〔香港新股〕华电福新能源最快二季度启动IPO,最高募10亿美元--IFR

路透1月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国华电集团控股的华电福新能源计划於第一季度内向港交所递交上市申请，并最快於第二季度启动发行，募集资金最高达10亿美元。

美银美林、中信证券(600030.SS)和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易。

华电福新主营风能、水电、太阳能及其它可再生能源业务。

据政府环保部门网站的信息显示，该公司於2010年引入四家战略投资者：中国电力工程顾问集团、昆仑信托、福建兴业资本和福建大同创投。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴

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