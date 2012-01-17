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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 07:53 BJT

〔突发新闻〕智利中部沿岸发生5.6级地震,暂无损失报告

路透1月17日电---智利中部沿岸地区周二发生5.6级地震,远在首度圣地亚哥的建筑物也发生摇晃.不过该国紧急办公室称,暂时没有损失报告.

美国地质调查局称,地震震中在港口城市Valparaiso以北100英里处,震源深度14.6英里.(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

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