欧洲经济指标预测--1月18日-1月25日****

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月18日(三)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差2.17
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差10.77
0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 增加1 增加0.3
按照ILO计算的失业率 11月 8.3% 8.3%
0930 英国平均周薪(含津贴) 11月 +2.0% +2.0%
平均周薪(未计入津贴) +1.9% +1.8%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 负72.0
1月19日(四)
0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 -- 40.0
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 -- 盈余17
经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字75
净投资流动(亿欧元) -- 流出321
1月20日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +4.6% +5.2%
0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -4.8%
0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
(较上年同期) +2.4% +0.7%
--------------------------------1月23日当周----------------------------------
1月23日(一)
0745 法国企业景气指数 1月 -- 94
1月24日(二)
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 48.9
服务业PMI -- 50.3
综合PMI -- 50.0
0828 德国制造业PMI 1月初值 -- 48.4
服务业PMI -- 52.4
综合PMI -- 51.3
0858 欧元区制造业PMI 1月初值 -- 46.9
服务业PMI -- 48.8
综合PMI -- 48.3
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差12.0
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 12月 -- 短差106.2
公共部门净借款(亿英镑) -- 152.3
1000 欧元区工业订单(较前月) 11月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +1.6%
1月25日(三)
0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 -- 107.2
现况指数 -- 116.7
预期指数 -- 98.4
0900 意大利零售销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.5%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.5%
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 1月 -- 0-9-0
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负23
(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0