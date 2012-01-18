奥巴马称寻求进一步向叙利亚施压

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月17日电---美国总统奥巴马周二称，他正在寻求国际社会进一步向叙利亚施压。阿拉伯国家联盟同时也准备评估其制止叙利亚持续10个月流血冲突的进展情况。

奥巴马是在会见约旦国王阿卜杜拉後发表此番言论的，他同时还对约旦主持三轮以色列和巴勒斯坦会谈表示由衷感谢。阿卜杜拉则称，他希望巴以双方能走出“僵局”。

奥巴马和阿卜杜拉会谈时商讨了包括伊拉克和伊朗等问题，但奥巴马暗示叙利亚是主要关注点之一。据联合国官员称，叙利亚镇压反政府抗议活动已致5,000余人丧生；叙利亚方面表示，其安全部队在冲突中死亡2,000人。

阿盟的外交部长们将於1月22日召开会议，商讨在叙利亚观察团的未来去留问题。

奥巴马在会见阿卜杜拉後称：“眼下我们想得最多的是叙利亚问题。”他还说，面对叙利亚发生“可怕的野蛮事件”，阿卜杜拉是首位公开呼吁该国总统阿萨德下台的阿拉伯国家领导人。

“遗憾的是，我们依然看到这个国家（叙利亚）发生令人不可接受的暴力事件。因此，我们将与约旦继续密切磋商，营造鼓励叙利亚现任政府下台的国际压力和氛围，”他补充说。（完）