〔美国股市〕ADR上扬,受中国和美国公布乐观数据带动

路透纽约1月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上扬,因美国和中国公布的经济数据良好.

中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期.[ID:nCN1339410].这令市场猜测中国更有可能采取刺激政策.

美国纽约联邦储备银行1月制造业增速为九个月来快,因新订单和就业改善,进一步证实美国经济在企稳.

原油、铜和其他商品价格上扬,提振海外矿业和能源企业股价.在美上市的巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)跳涨5.4%,报23.83美元.法国石油公司道达尔(TOT.N)上扬2.8%,报51.01美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收涨1.2%.美国标普500指数.SPX上涨0.36%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高1.35%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.85%,为近六个月高位.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收涨0.44%,中国企业录得较高涨幅,之前沪综指录得逾27个月最高单日涨幅.

纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN涨1.3%.中国海洋石油有限公司(CEO.N)大涨4.1%,报201.11美元.

纽约梅隆银行日本ADR指数.BKJP下跌0.5%.索尼(SNE.N)和松下PC.N领跌.索尼收低2.1%至16.77美元,後者下跌2%,报8.01美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬2.1%.(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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