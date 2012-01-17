〔美国股市〕ADR上扬,受中国和美国公布乐观数据带动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约1月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上扬,因美国和中国公布的经济数据良好.
中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期.[ID:nCN1339410].这令市场猜测中国更有可能采取刺激政策.
美国纽约联邦储备银行1月制造业增速为九个月来快,因新订单和就业改善,进一步证实美国经济在企稳.
原油、铜和其他商品价格上扬,提振海外矿业和能源企业股价.在美上市的巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)跳涨5.4%,报23.83美元.法国石油公司道达尔(TOT.N)上扬2.8%,报51.01美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收涨1.2%.美国标普500指数.SPX上涨0.36%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高1.35%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.85%,为近六个月高位.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收涨0.44%,中国企业录得较高涨幅,之前沪综指录得逾27个月最高单日涨幅.
纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN涨1.3%.中国海洋石油有限公司(CEO.N)大涨4.1%,报201.11美元.
纽约梅隆银行日本ADR指数.BKJP下跌0.5%.索尼(SNE.N)和松下PC.N领跌.索尼收低2.1%至16.77美元,後者下跌2%,报8.01美元.
纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬2.1%.(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。