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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 07:40 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超950万股

路透东京1月18日电---以下为日本股市周三开市前,九家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 买单 14.0 卖单 23.5 --------------- 净卖单 9.5 (完) --编译 徐文焰;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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