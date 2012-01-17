版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报1月18日

* 头版头条:

--中国央行行长周小川周二称,要坚持不懈开展党风廉政建设和反腐败,为全面有效履行央行职责提供有利保障.

* 其他:

--中国工商银行负责人表示,今年该行将保持信贷适度、均衡增长,突出支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、文化产业融资等四大"新市场",重点发展贸易融资、中小企业贷款、个人消费贷款等"三大战略领域".

--中国银联最新数据显示,2011年银行卡跨行交易总额15.9万亿元,同比增长超四成,民生消费领域商户交易总量名列前茅.

--重庆市将设立10亿美元以上的"走出去"基金,鼓励当地企业到海外开展优质资产、技术等并购投资.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐