《中国报摘》--金融时报1月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国央行行长周小川周二称,要坚持不懈开展党风廉政建设和反腐败,为全面有效履行央行职责提供有利保障.
* 其他:
--中国工商银行负责人表示,今年该行将保持信贷适度、均衡增长,突出支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、文化产业融资等四大"新市场",重点发展贸易融资、中小企业贷款、个人消费贷款等"三大战略领域".
--中国银联最新数据显示,2011年银行卡跨行交易总额15.9万亿元,同比增长超四成,民生消费领域商户交易总量名列前茅.
--重庆市将设立10亿美元以上的"走出去"基金,鼓励当地企业到海外开展优质资产、技术等并购投资.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。